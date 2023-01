SAUMURBAN TRAIL Saumur Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire 7 30 EUR Ouverture exceptionnelle aux concurrents de sites remarquables tels que le château de Saumur, le Dôme du théâtre, plusieurs caves, Pierre et Lumière, les Jardins de Puygirault, l’IFCE… Parcours sur les communes de Saumur, Rou-Marson et Verrie. Préparez-vous à une visite sportive à couper le souffle ! Epreuves urbaines ou semi-urbaines alliant la course à pied et la découverte du patrimoine architectural et naturel du Saumurois. Running, course à pied, marche nordique. contact@saumurbantrail.com +33 7 86 93 82 63 http://saumurbantrail.com/ Saumur

