Saumur Troglonature fête Pâques Saumur, lundi 1 avril 2024.

Une chasse au trésor est organisée aux Jardins du Puygirault et un atelier sculpture vous est proposé à Pierre et Lumière !

En ce week-end de Pâques, Carottin est de retour aux Jardins du Puygirault. Tout au long de la visite, des activités attendent les enfants pour aider le lapin à ouvrir le coffre de Pâques. Réussissez les épreuves et trouvez le code qui ouvrira le trésor de Carottin ! Surprise en chocolat à la fin de la visite.

Petits et grands, faites ressortir l’artiste qui est en vous en aidant à décorer l’Arbre de Pâques. Un modèle, des crayons, des paillettes et laissez votre imagination faire le reste !

A Pierre et Lumière, Kati encadre tous les enfants qui le désirent pour leur première sculpture sur tuffeau. Chaque enfant se voit remettre un bloc de pierre et est dirigé vers l’espace sculpture où différents outils sont à sa disposition.

Les enfants peuvent choisir un modèle parmi plusieurs motifs assez simples, et se créer ainsi un souvenir original !

Atelier sculpture de 15h à 18h, conseillé pour les enfants à partir de 6 ans. .

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Route de Gennes

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire infos@troglonature.com

