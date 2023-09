Visite commentée du Saumur protestant. Saumur Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Visite commentée du Saumur protestant. 16 et 17 septembre Saumur Départ place de l'Arche dorée devant le temple protestant réformé, actuellement en cours de restauration.

Parcours pédestre commenté dans les rues de Saumur pour découvrir les lieux emblématiques rattachés à l’Académie Protestante à l’époque où Saumur était considérée comme la « capitale européenne du protestantisme ». Saumur 49400 Saumur place de l’Arche dorée Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 51 70 38 https://saumur.epudf.org Visitée commentée du Saumur protestant, « capitale européenne du protestantisme » avec son Académie Protestante entre 1605 et 1685. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Maine-et-Loire, Saumur
Lieu Saumur
Adresse 49400 Saumur place de l'Arche dorée
Ville Saumur

