Exposition des étudiants de l’Institut de Bijouterie de Saumur saumur Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Exposition des étudiants de l’Institut de Bijouterie de Saumur saumur, 31 mars 2023, Saumur. Exposition des étudiants de l’Institut de Bijouterie de Saumur 31 mars – 2 avril saumur L’Institut de Bijouterie de Saumur, une école de la CCI 49, participe à un Parcours Métiers d’Art en territoire Saumurois, du 31 mars au 2 avril prochains. Une exposition des créations des étudiants en « Diplôme National des Métiers d’Art et Design : Objet Bijou » sera visible dans les vitrines du centre-ville de Saumur. Cette démarche originale invite le public à regarder le bijou au fil d’un parcours, dans des contexte inattendus, en écho au thème national « sublimez nos quotidiens ». Les étudiants seront présents pour échanger avec le public à propos de leur démarche créative et les guider dans leur parcours de découverte. saumur Rue Saint Jean – 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/InstitutdebijouteriedeSaumur/ »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.institutdebijouterie.fr »}, {« type »: « email », « value »: « ibs@maineetloire.cci.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.41.83.53.93 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 bijouterie Germain Beneteau-Piet

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu saumur Adresse Rue Saint Jean - 49400 Saumur Ville Saumur Departement Maine-et-Loire Lieu Ville saumur Saumur

saumur Saumur Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saumur/

Exposition des étudiants de l’Institut de Bijouterie de Saumur saumur 2023-03-31 was last modified: by Exposition des étudiants de l’Institut de Bijouterie de Saumur saumur saumur 31 mars 2023 saumur Saumur Saumur

Saumur Maine-et-Loire