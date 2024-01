SAUMUR MOTOR SHOW Saumur, dimanche 7 avril 2024.

SAUMUR MOTOR SHOW Saumur Maine-et-Loire

Après le succès du Saumur Show 2023, cet événement est reconduit en 2024 !

AU PROGRAMME :

En intérieur

Une exposition de 100 véhicules.

En extérieur :

– Espace Show and Shine

– Vw/Allemandes

– Sportives

– Supercars

– Anciennes

– Tuning

– Cox et Combi

– Rallye

– German

– Rat’s

– SPL

– Motos

– Trikes

– Can-AM

– Mobylettes (balades et expos).

Et aussi…

– Village pros

– Expositions de camions poids lourds

– Show DJ

– Baptême de SVV, Can Am, Tuk tuk, Quad

– Espace enfants

– Simulateur autos et motos

– Animations adulte

– Baby foot humain

– Show Donald Pottier.

… et plein de surprises qui vous attendent ! EUR.

Avenue du Breil

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire newsgenerationtuning@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07 19:00:00



