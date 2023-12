ANJOU VÉLO VINTAGE Saumur, 4 décembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Anjou Vélo Vintage, l’événement incontournable où les passionnés de la petite reine et les nostalgiques des années vintage se retrouvent à bicyclette afin de pédaler rétro sur les routes de Saumur Val de Loire..

2024-06-28 fin : 2024-06-28 . EUR.

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Anjou Vélo Vintage, the unmissable event where bicycle enthusiasts and nostalgic people of the vintage years meet to pedal retro on the roads of Saumur Val de Loire.

Anjou Vélo Vintage, la cita ineludible en la que los aficionados al ciclismo y los nostálgicos de los años vintage se reúnen para pedalear en clave retro por las carreteras de Saumur Val de Loire.

Anjou Vélo Vintage, das unumgängliche Ereignis, bei dem sich Liebhaber der kleinen Königin und Nostalgiker der Vintage-Jahre auf Fahrrädern treffen, um auf den Straßen von Saumur Val de Loire im Retro-Stil in die Pedale zu treten.

