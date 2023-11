FESTIVINI – FESTIVAL DE LA CULTURE DU VIN Saumur, 1 juin 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Bienvenue dans le vignoble de Saumur ! Nature, terroir & patrimoine culturel sont à l’honneur lors de FESTIVINI, de juin à septembre. Tout un été, toute une saison pour aller à la rencontre des hommes et des femmes qui font de leur passion un métier..

2024-06-01 fin : 2024-06-01

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Welcome to the vineyard of Saumur ! Nature, terroir & cultural heritage are honored during FESTIVINI, from June to September. A whole summer, a whole season to meet the men and women who make their passion a profession.

Bienvenido a los viñedos de Saumur La naturaleza, el terruño y el patrimonio cultural son los protagonistas de FESTIVINI, de junio a septiembre. Todo un verano, toda una temporada para conocer a los hombres y mujeres que hacen de su pasión una profesión.

Willkommen in den Weinbergen von Saumur! Natur, Terroir & Kulturerbe stehen bei den FESTIVINI von Juni bis September im Mittelpunkt. Ein ganzer Sommer, eine ganze Saison, um Männer und Frauen zu treffen, die aus ihrer Leidenschaft einen Beruf machen.

