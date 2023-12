LA MAGIE DE NOËL S’INVITE AU CHÂTEAU : « LES CONTES DE NOËL EN ANJOU » Saumur, 28 décembre 2023, Saumur.

Saumur Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 15:00:00

fin : 2023-12-28 16:30:00

Théâtralisation des Contes de Noël en Anjou en partenariat avec Aurélie Derussé et l’association Le Trésor des ducs d’Anjou. Le programme précis est en cours d’élaboration..

Les contes de l’auteur saumurois Bertrand Ménard, inspirés des traditions locales, sont exceptionnellement théâtralisés pour vous faire vivre la magie des fêtes de fin d’année. Petits et grands, parcourez les salles du château, parées de leurs décorations de Noël, lors d’un voyage enchanté à travers les histoires et la beauté de notre région.

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



