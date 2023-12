Cet évènement est passé FÉERIE DE NOËL AU CHÂTEAU DE SAUMUR Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saumur FÉERIE DE NOËL AU CHÂTEAU DE SAUMUR Saumur, 23 décembre 2023, Saumur. Saumur Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 14:00:00

fin : 2023-12-23 17:30:00 Vous avez toujours rêvé de découvrir l’intérieur du château de Saumur aux couleurs de Noël ?.

Vous avez toujours rêvé de découvrir l’intérieur du château de Saumur aux couleurs de Noël ?

Par magie, le rêve devient réalité pour un moment privilégié grâce à un coup de baguette magique donnée par l’équipe du Trésor des Ducs d’Anjou et sa fée Aurélie Derussé. Suivez la « Féerie de Noël » et découvrez les salles du Château-Musée à la lueur enchantée des décorations de Noël… . Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-20 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Code postal 49400 Adresse Ville Saumur Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Saumur Latitude 47.256989 Longitude -0.072181 latitude longitude 47.256989;-0.072181

Saumur Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saumur/