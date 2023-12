FANFARES EN DÉAMBULATION Saumur, 17 décembre 2023, Saumur.

Saumur Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 15:00:00

fin : 2023-12-17 17:00:00

Vibrez au rythme des chansons jouées par Music’A Varennes, la Band’allonnaise et des chœurs des chorales Joy of Gospel et Chorus United qui animeront les allées du marché de Noël et les rues du centre-ville.

Vibrez au rythme des chansons jouées par Music’A Varennes, la Band’allonnaise et des chœurs des chorales Joy of Gospel et Chorus United qui animeront les allées du marché de Noël et les rues du centre-ville

Au programme :

– Music’A Varennes, samedi 16 décembre de 14h à 16h.

Vibrez au rythme des chansons jouées par la troupe Music A Varennes ! Leur répertoire varié fera danser tout le marché et les ruelles du cœur de ville !

– Band’allonnaise, dimanche 17 décembre de 15h à 17h.

Les rythmes festifs des joyeux lurons de la Band’Allonnaise animeront les allées du marché de noël et les rues du centre-ville.

.

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-13 par eSPRIT Pays de la Loire