AU CHÂTEAU, LES ENFANTS SONT ROIS – HÉROS ET CRÉATURES IMAGINAIRES Saumur, 2 novembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Licorne, Basilic et Dragon racontent aux enfants l’histoire des héros et des créatures fantastiques qui ont bercé l’imaginaire médiéval. Ils voyagent depuis des terres lointaines jusqu’au château de Saumur pour illustrer les codes de la fantasy..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 16:00:00. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Unicorn, Basilisk and Dragon tell children the story of the heroes and fantastical creatures that lulled the medieval imagination. They travel from faraway lands to the Château de Saumur to illustrate the codes of fantasy.

Unicornio, Basilisco y Dragón cuentan a los niños las historias de los héroes y criaturas fantásticas que han dado forma al imaginario medieval. Viajan desde tierras lejanas hasta el castillo de Saumur para ilustrar los códigos de la fantasía.

Einhorn, Basilisk und Drache erzählen den Kindern die Geschichte von Helden und fantastischen Kreaturen, die die mittelalterliche Vorstellungswelt geprägt haben. Sie reisen von weit entfernten Ländern bis zum Schloss von Saumur, um die Codes der Fantasy zu veranschaulichen.

