LA NUIT DE L’HORREUR AVEC SAUMUR EQUIPASSION Saumur, 31 octobre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Saumur Equipassion, en partenariat avec l’association Pony Passion, vous propose un parcours d’énigmes nocturne pour une expérience en famille insolite et effrayante sur l’île du Saule..

2023-10-31

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Saumur Equipassion, in partnership with the Pony Passion association, offers a nocturnal riddle trail for an unusual and frightening family experience on Ile du Saule.

Saumur Equipassion, en colaboración con la asociación Pony Passion, propone un recorrido nocturno de adivinanzas para vivir en familia una experiencia insólita y aterradora en Ile du Saule.

Saumur Equipassion bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Verein Pony Passion einen nächtlichen Rätselparcours für ein ungewöhnliches und gruseliges Familienerlebnis auf der Weideninsel.

