LES ENFANTS SONT ROIS AU CHÂTEAU DE SAUMUR – L’AVENTURE DE PETIT RENARD Saumur, 31 octobre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Les personnages inspirés des œuvres littéraires de Tolkien s’invitent au Château-Musée de Saumur ! Dans un monde féerique, Petit Renard s’apprête à vivre une drôle aventure auprès de son compagnon de route, Le Magicien. Leur objectif : retrouver un dragon.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 12:00:00. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Characters inspired by Tolkien?s literary works come to the Château-Musée de Saumur! In a fairytale world, Petit Renard is about to embark on a funny adventure with his travelling companion, Le Magicien. Their goal: to find a dragon

¡Los personajes inspirados en las obras literarias de Tolkien llegan al Château-Musée de Saumur! En un mundo de cuento de hadas, Zorrito está a punto de embarcarse en una divertida aventura con su compañero de viaje, el Mago. Su objetivo: encontrar un dragón

Die von Tolkiens literarischen Werken inspirierten Figuren sind im Château-Musée de Saumur zu Gast! In einer märchenhaften Welt bereitet sich der kleine Fuchs mit seinem Reisegefährten, dem Zauberer, auf ein lustiges Abenteuer vor. Ihr Ziel ist es, einen Drachen zu finden

