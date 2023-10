LES TEMPS D’ART Saumur, 21 octobre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Les Temps d’Art, le festival d’initiative étudiante, revient pour sa 3ème édition. Ce festival vous invite à (re)découvrir le patrimoine Saumurois à travers une programmation qui Renverse l’Histoire !.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 02:00:00. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Les Temps d’Art, the student-initiated festival, is back for its 3rd edition. The festival invites you to (re)discover Saumur’s heritage through a program that turns history on its head!

El festival Les Temps d’Art, organizado por estudiantes, celebra su 3ª edición. El festival le invita a (re)descubrir el patrimonio de Saumur a través de un programa que da la vuelta a la historia

Les Temps d’Art, das Festival der Studenteninitiative, kehrt für seine dritte Ausgabe zurück. Dieses Festival lädt Sie ein, das Kulturerbe von Saumur durch ein Programm, das die Geschichte umkehrt, (neu) zu entdecken!

