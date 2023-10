OFFCHEVAL : LE FESTIVAL HORS LES MURS – EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN Saumur, 21 octobre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

25 lieux du Saumur Val de Loire ouvrent au public (restaurants, hôtels, boutiques, sites touristiques…) et exposent les œuvres de 35 artistes talentueux sur le thème du cheval et de l’équitation..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



25 Saumur Val de Loire locations (restaurants, hotels, stores, tourist sites…) open their doors to the public and exhibit the work of 35 talented artists on the theme of horses and riding.

25 lugares de Saumur Val de Loire están abiertos al público (restaurantes, hoteles, tiendas, lugares turísticos, etc.) y exponen las obras de 35 artistas de talento sobre el tema del caballo y la equitación.

25 Orte in Saumur Val de Loire öffnen sich dem Publikum (Restaurants, Hotels, Boutiquen, Sehenswürdigkeiten…) und stellen die Werke von 35 talentierten Künstlern zum Thema Pferd und Reiten aus.

