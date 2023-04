GALA DU CADRE NOIR : LES MUSICALES DU CADRE NOIR Avenue de l’Ecole Nationale d’Equitation, 20 octobre 2023, Saumur.

Rendez-vous dans le Grand Manège des écuyers pour assister à la rencontre de la musique classique et de l’art équestre pour cette nouvelle édition des Musicales du Cadre noir offrant la magie de la musique « live » accompagnant chevaux et écuyers..

2023-10-20 à ; fin : 2023-10-20 . EUR.

Avenue de l’Ecole Nationale d’Equitation Saint-Hilaire-Saint-Florent

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Rendezvous in the Grand Manège des Ecuyers to witness the meeting of classical music and equestrian art for this new edition of the Musicales du Cadre Noir offering the magic of live music accompanying horses and riders.

Venga al Grand Manège des Ecuyers para asistir al encuentro de la música clásica y el arte ecuestre en esta nueva edición de las Musicales du Cadre Noir que ofrecen la magia de la música en directo acompañando a caballos y jinetes.

In der großen Reithalle der Knappen treffen klassische Musik und Reitkunst aufeinander. Die neue Ausgabe der Musicales du Cadre noir bietet die Magie der Live-Musik, die Pferde und Knappen begleitet.

Mise à jour le 2023-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire