SEMAINE BLEUE : SEMAINE NATIONALE DES RETRAITÉS ET DES PERSONNES ÂGÉES Saumur, 13 octobre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

À l’occasion de la semaine nationale des retraités et des personnes âgées, le CCAS de la ville de Saumur propose aux séniors des animations gratuites, réservées aux personnes retraitées uniquement..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



To mark National Week for the Retired and Elderly, Saumur’s CCAS is offering free events for seniors, reserved for retired people only.

Con motivo de la Semana Nacional de las Personas Jubiladas y Mayores, la CCAS de Saumur ofrece actos gratuitos para la tercera edad, reservados exclusivamente a jubilados.

Anlässlich der nationalen Woche der Rentner und älteren Menschen bietet das CCAS der Stadt Saumur Senioren kostenlose Veranstaltungen an, die ausschließlich Rentnern vorbehalten sind.

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire