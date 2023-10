EXPOSITION : « TOLKIEN, LE POUVOIR DE L’IMAGINAIRE. D’AUBUSSON À SAUMUR, VOYAGE EN TERRE DU MILIEU » Saumur, 13 octobre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Afin de rendre hommage à Tolkien à l’occasion des 50 ans de sa mort, le Château-Musée de Saumur présente du 3 juin au 5 novembre 2023 une exposition intitulée Tolkien, le pouvoir de l’imaginaire. D’Aubusson à Saumur, voyage en Terre du Milieu..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 13:00:00. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



To pay tribute to Tolkien on the 50th anniversary of his death, the Château-Musée de Saumur is presenting an exhibition entitled Tolkien, le pouvoir de l?imaginaire from June 3 to November 5, 2023. From Aubusson to Saumur, a journey to Middle-earth.

Para rendir homenaje a Tolkien en el 50 aniversario de su muerte, el Château-Musée de Saumur presenta del 3 de junio al 5 de noviembre de 2023 una exposición titulada Tolkien, el poder de la imaginación. De Aubusson a Saumur, un viaje a la Tierra Media.

Um Tolkien anlässlich seines 50. Todestages zu ehren, zeigt das Château-Musée de Saumur vom 3. Juni bis zum 5. November 2023 eine Ausstellung mit dem Titel Tolkien, le pouvoir de l’imaginaire (Tolkien, die Macht der Fantasie). Von Aubusson bis Saumur, eine Reise nach Mittelerde.

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire