CINÉ-MUSÉE : LA TRILOGIE « LE SEIGNEUR DES ANNEAUX » SUR GRAND ÉCRAN – 1ÈRE SÉANCE Saumur, 24 août 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Le Château-Musée de Saumur, en partenariat avec le cinéma Le Grand Palace, vous propose un « Ciné-Musée » avec la diffusion de la trilogie Le Seigneur des anneaux sur grand écran..

2023-08-24 fin : 2023-08-24 . EUR.

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Château-Musée de Saumur, in partnership with Le Grand Palace cinema, offers you a « Ciné-Musée » with the showing of the Lord of the Rings trilogy on the big screen.

El Château-Musée de Saumur, en colaboración con el cine Le Grand Palace, organiza una « Ciné-Musée », proyectando en pantalla grande la trilogía de El Señor de los Anillos.

Das Château-Musée de Saumur bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Kino Le Grand Palace ein « Ciné-Musée » mit der Ausstrahlung der Trilogie « Der Herr der Ringe » auf Großleinwand.

Mise à jour le 2023-07-05 par eSPRIT Pays de la Loire