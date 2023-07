MARCHÉ NOCTURNE #2 Saumur, 22 août 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Occasion idéale pour flâner en centre-ville, manger, découvrir des produits locaux et artisanaux et faire des rencontres inoubliables au rythme des animations musicales et des déambulations, ne manquez pas le marché nocturne !.

2023-08-22 fin : 2023-08-22 23:00:00. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



It’s the perfect opportunity to stroll through the city center, eat, discover local products and crafts, and make unforgettable encounters to the rhythm of the musical entertainment and street parades. Don’t miss the night market!

Es la ocasión perfecta para pasear por el centro de la ciudad, comer, descubrir productos locales y artesanales y conocer a gente inolvidable, todo ello al ritmo de la animación musical y los desfiles callejeros. ¡No se pierda el mercado nocturno!

Ideale Gelegenheit, um im Stadtzentrum zu bummeln, zu essen, lokale und handwerkliche Produkte zu entdecken und unvergessliche Begegnungen im Rhythmus der musikalischen Unterhaltung und der Umzüge zu machen. Verpassen Sie nicht den Nachtmarkt!

Mise à jour le 2023-07-05 par eSPRIT Pays de la Loire