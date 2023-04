MARCHÉ D’ÉTÉ AUX CAVES VEUVE AMIOT Saint-Hilaire-Saint-Florent, 15 août 2023, Saumur.

La Maison Veuve Amiot vous invite à son marché d’été, à la découverte d’artisans du terroir. Ambiance festive et conviviale !.

2023-08-15 à ; fin : 2023-08-15 19:00:00. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Maison Veuve Amiot invites you to its summer market, to discover local artisans. Festive and friendly atmosphere!

La Maison Veuve Amiot le invita a su mercado de verano, para descubrir a los artesanos locales. ¡Ambiente festivo y acogedor!

Das Haus Veuve Amiot lädt Sie zu seinem Sommermarkt ein, auf dem Sie Kunsthandwerker aus der Region entdecken können. Festliche und gesellige Atmosphäre!

