PROGRAMMATION EFFERVESCENCES : MARCHÉ NOCTURNE ESTIVAL, 25 juillet 2023, Saumur.

La Ville de Saumur a le plaisir de vous convier à son marché nocturne estival qui vise à promouvoir le savoir-faire des artisans et à faire découvrir les produits du terroir de notre région à un large public, le tout, dans un cadre agréable et festif..

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 23:00:00. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The City of Saumur is pleased to invite you to its summer night market, which aims to promote the know-how of artisans and to discover the local products of our region to a wide audience, all in a pleasant and festive.

La ciudad de Saumur tiene el placer de invitarle a su mercado nocturno de verano, cuyo objetivo es promover el saber hacer de los artesanos y dar a conocer los productos locales de nuestra región a un amplio público, todo ello en un marco agradable y festivo.

Die Stadt Saumur freut sich, Sie zu ihrem sommerlichen Nachtmarkt einzuladen, der das Know-how der Handwerker fördern und einem breiten Publikum die regionalen Produkte unserer Region näher bringen soll – und das alles in einem angenehmen und festlichen Rahmen.

Mise à jour le 2023-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire