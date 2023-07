ESCAPE GAME : « LA CITADELLE DES TRAHISONS » – NOUVELLE ÉDITION ! Saumur, 21 juillet 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Été 1611, Philippe Duplessis-Mornay échappe de justesse à un nouvel attentat dans les rues de la ville. Sur le principe d’un escape game, le temps vous est compté pour déjouer au plus vite un nouveau complot..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Summer 1611, Philippe Duplessis-Mornay narrowly escapes another assassination attempt in the city streets. Like an escape game, time is running out to foil a new plot as quickly as possible.

En el verano de 1611, Philippe Duplessis-Mornay escapó por los pelos de otro atentado en las calles de la ciudad. Basado en el principio de un juego de escape, el tiempo se agota para que puedas frustrar un nuevo complot lo más rápido posible.

Im Sommer 1611 entgeht Philippe Duplessis-Mornay nur knapp einem neuen Attentat in den Straßen der Stadt. Nach dem Prinzip eines Escape Games läuft Ihnen die Zeit davon, um so schnell wie möglich ein neues Komplott zu vereiteln.

Mise à jour le 2023-07-05 par eSPRIT Pays de la Loire