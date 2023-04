SORTIE NATURE : LES OISEAUX DE LOIRE, 18 juillet 2023, Saumur.

Mais quels sont ces oiseaux que l’on peut apercevoir l’été sur les bords de la Loire ? A l’aide de jumelles, venez les observer avec un animateur de la LPO..

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 12:00:00. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



But what are these birds that can be seen in summer on the banks of the Loire? With the help of binoculars, come and observe them with an LPO guide.

Pero, ¿qué son estas aves que pueden verse en verano a orillas del Loira? Con la ayuda de unos prismáticos, ven a observarlos con un guía LPO.

Aber was sind das für Vögel, die man im Sommer an den Ufern der Loire sehen kann? Mit Hilfe eines Fernglases können Sie sie gemeinsam mit einem Betreuer des LPO beobachten.

