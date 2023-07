ANIMATION EN FAMILLE : « LES OBJETS S’ANIMENT AU CHÂTEAU ! » Saumur, 17 juillet 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Venez suivre une visite insolite où l’élégante silhouette du château de Saumur prend des allures de contes de fée et les objets, issus de la collection d’arts décoratifs, prennent vie..

2023-07-17 fin : 2023-07-17 . .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come and follow an unusual visit where the elegant silhouette of the castle of Saumur takes on the appearance of a fairy tale and the objects, from the decorative arts collection, come to life.

Venga a seguir un recorrido insólito en el que la elegante silueta del castillo de Saumur adquiere el aspecto de un cuento de hadas y los objetos de la colección de artes decorativas cobran vida.

Kommen Sie mit auf eine ungewöhnliche Führung, bei der die elegante Silhouette des Schlosses von Saumur märchenhafte Züge annimmt und die Objekte, die aus der Sammlung der dekorativen Künste stammen, zum Leben erweckt werden.

