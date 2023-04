ASSISTEZ AU FEU D’ARTIFICE SUR UN BATEAU TRADITIONNEL DE LOIRE Quai Lucien Gautier, 14 juillet 2023, Saumur.

Assistez au coucher du soleil et au feu d’artifice de Saumur à bord du bateau traditionnel de Loire « La Nonchalante » ! 3h de croisière commentée accompagnées de 2 coupes de crémant ou de jus de fruits bio..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . EUR.

Quai Lucien Gautier

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Watch the sunset and the fireworks of Saumur on board of the traditional Loire boat « La Nonchalante » ! 3 hours of commented cruise accompanied by 2 glasses of crémant or organic fruit juice.

¡Contemple la puesta de sol y los fuegos artificiales en Saumur a bordo del barco tradicional del Loira « La Nonchalante »! 3 horas de crucero comentado acompañado de 2 copas de crémant o zumo de fruta ecológico.

Erleben Sie den Sonnenuntergang und das Feuerwerk von Saumur an Bord des traditionellen Loire-Schiffs « La Nonchalante »! 3-stündige kommentierte Bootsfahrt, begleitet von 2 Gläsern Crémant oder Bio-Fruchtsaft.

Mise à jour le 2023-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire