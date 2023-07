ANIMATION JEUNE PUBLIC : » À CHAQUE CHEVALIER SON BLASON ! » Saumur, 14 juillet 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Un parchemin muni du sceau royal vient d’arriver ! Il annonce la venue d’un important personnage à l’occasion d’un tournoi donné par René d’Anjou… La mission des enfants : retrouver et rassembler les chevaliers des environs..

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



A parchment bearing the royal seal has just arrived! It announces the arrival of an important figure at a tournament hosted by René d’Anjou… The children’s mission: to find and assemble the knights of the area.

Acaba de llegar un pergamino con el sello real Anuncia la llegada de un personaje importante a un torneo organizado por René d’Anjou… La misión de los niños: encontrar y reunir a los caballeros de la zona.

Ein Pergament mit dem königlichen Siegel ist gerade eingetroffen! Es kündigt die Ankunft einer wichtigen Persönlichkeit anlässlich eines Turniers an, das von René von Anjou veranstaltet wird… Die Aufgabe der Kinder ist es, die Ritter der Umgebung zu finden und zu versammeln.

