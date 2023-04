FEU D’ARTIFICE ET BAL POPULAIRE À SAUMUR, 14 juillet 2023, Saumur.

La Ville de Saumur a le plaisir de vous convier à son feu d’artifice du vendredi 14 juillet 2023, suivi d’un bal populaire en centre-ville..

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The City of Saumur is pleased to invite you to its fireworks display on Friday, July 14, 2023, followed by a popular ball in the city center.

La ciudad de Saumur tiene el placer de invitarle a su espectáculo de fuegos artificiales el viernes 14 de julio de 2023, seguido de un baile popular en el centro de la ciudad.

Die Stadt Saumur freut sich, Sie zu ihrem Feuerwerk am Freitag, den 14. Juli 2023, einzuladen, gefolgt von einem Volksball im Stadtzentrum.

