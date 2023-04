CARROUSEL DE SAUMUR – VILLAGE DÉFENSE, 12 juillet 2023, Saumur.

Pour sa 173ème édition, le Carrousel de Saumur vous propose de découvrir son village défense avec du saut de haies, carrousel des enfants, démonstrations de blindés, restauration sur place. Rendez-vous les après-midis du mercredi 12 au samedi 15 juillet..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 . .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



For its 173rd edition, the Carrousel de Saumur offers you to discover its defense village with hurdle jumping, children’s carrousel, armored car demonstrations, catering on the spot. See you in the afternoons from Wednesday 12th to Saturday 15th July.

En su 173ª edición, el Carrusel de Saumur le propone descubrir su pueblo de defensa con saltos de obstáculos, carrusel infantil, demostraciones de vehículos blindados, restauración in situ. Nos vemos por las tardes del miércoles 12 al sábado 15 de julio.

Ausgabe des Carrousel de Saumur bietet Ihnen die Möglichkeit, das Verteidigungsdorf mit Hürdenspringen, Kinderkarussell, Panzervorführungen und Verpflegung vor Ort zu entdecken. Besuchen Sie uns an den Nachmittagen von Mittwoch, dem 12. bis Samstag, dem 15. Juli.

