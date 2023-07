FAÇON ATELIER : L’ART ET LA MATIÈRE DE LA LISSIÈRE ! Saumur, 12 juillet 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Un atelier participatif permet la découverte et la pratique des savoir-faire des lissiers d’Aubusson-Felletin. C’est accompagné par Sylvie François que le public est invité à exécuter les gestes artisanaux du tissage..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 17:30:00. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



A participatory workshop enables visitors to discover and practice the skills of the Aubusson-Felletin weavers. Accompanied by Sylvie François, the public is invited to try their hand at weaving.

Un taller práctico para descubrir y practicar las habilidades de los tejedores de Aubusson-Felletin. Acompañado por Sylvie François, el público está invitado a probar su destreza tejiendo.

Ein Mitmach-Workshop ermöglicht die Entdeckung und Anwendung der Fertigkeiten der Weber von Aubusson-Felletin. Unter der Leitung von Sylvie François wird das Publikum eingeladen, die handwerklichen Gesten der Weberei auszuführen.

Mise à jour le 2023-07-05 par eSPRIT Pays de la Loire