GRAND JEU DE RÔLE : « LA QUÊTE DES DEUX MONDES » Saumur, 12 juillet 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Dans un univers mythique inspiré du monde de Tolkien, une aventure immersive et épique vous attend au Château-Musée de Saumur. Entre mystères cachés et énigmes à résoudre dans les Terres du Nord et de l’Est, préparez-vous à relever le défi..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . EUR.

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Set in a mythical universe inspired by the world of Tolkien, an immersive and epic adventure awaits you at the Château-Musée de Saumur. Between hidden mysteries and riddles to be solved in the Northern and Eastern Lands, get ready to take up the challenge.

Ambientada en un universo mítico inspirado en el mundo de Tolkien, en el Château-Musée de Saumur le espera una aventura envolvente y épica. Con misterios ocultos y acertijos que resolver en las Tierras del Norte y del Este, prepárate para el desafío.

In einem mythischen Universum, das von Tolkiens Welt inspiriert ist, erwartet Sie im Château-Musée de Saumur ein immersives und episches Abenteuer. Zwischen versteckten Geheimnissen und Rätseln, die es in den Nord- und Ostländern zu lösen gilt, machen Sie sich bereit für die Herausforderung.

