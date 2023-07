ANIMATION JEUNE PUBLIC : « LES PORTES ENCHANTERESSES… CHASSE AU TRÉSOR » Saumur, 11 juillet 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Le destin d’un monde merveilleux est entre vos mains ! Elfes, nains, semi-hommes ou orques ? À vous de choisir votre camp pour vous emparer en premier du trésor sous la montagne… Quelle équipe prendra le pouvoir ?.

2023-07-11 fin : 2023-07-11 . .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The fate of a wonderful world is in your hands! Elves, dwarves, half-humans or orcs? It’s up to you to choose your side and be the first to seize the treasure under the mountain? Which team will take power?

¡El destino de un mundo maravilloso está en tus manos! ¿Elfos, enanos, semihumanos u orcos? De ti depende elegir tu bando y ser el primero en apoderarte del tesoro bajo la montaña? ¿Qué equipo se hará con el poder?

Das Schicksal einer wunderbaren Welt liegt in deinen Händen! Elfen, Zwerge, Halbmenschen oder Orks? Sie müssen sich für eine Seite entscheiden, um als Erster den Schatz unter dem Berg zu erobern? Welches Team wird die Macht übernehmen?

