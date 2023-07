ANIMATION JEUNE PUBLIC : « HÉROS ET CRÉATURES IMAGINAIRES » Saumur, 11 juillet 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Licorne, Basilic et Dragon racontent aux enfants l’histoire des héros et des créatures fantastiques qui ont bercé l’imaginaire médiéval. Nos héros et héroïnes d’un jour réaliseront leur propre marionnette-dragon !.

2023-07-11 fin : 2023-07-11 . .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Unicorn, Basilisk and Dragon tell children the story of the heroes and fantastic creatures that lulled the medieval imagination. Our heroes and heroines for a day will make their very own dragon puppet!

Unicornio, Basilisco y Dragón cuentan a los niños las historias de los héroes y las criaturas fantásticas que dieron forma a la imaginación medieval. ¡Nuestros héroes y heroínas por un día fabricarán su propia marioneta de dragón!

Einhorn, Basilikum und Drache erzählen den Kindern die Geschichte von Helden und fantastischen Kreaturen, die die mittelalterliche Vorstellungswelt geprägt haben. Unsere Helden und Heldinnen für einen Tag werden ihre eigene Drachenmarionette herstellen!

