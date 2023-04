CROISIÈRE OENOLOGIQUE SUR BATEAU TRADITIONNEL – AVEC PHILIPPE PORCHÉ Quai Lucien Gautier, 29 juin 2023, Saumur.

1h30 de balade commentée sur bateau traditionnel vous est proposée avec la dégustation de 5 vins, en compagnie de Philippe Porché du Domaine de Rocheville. Dégustation accompagnée de toasts de Loire du pêcheur professionnel Sylvain Arnould..

2023-06-29 à ; fin : 2023-06-29 21:00:00. EUR.

Quai Lucien Gautier

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



1h30 of commented tour on a traditional boat with the tasting of 5 wines, in company of Philippe Porché from Domaine de Rocheville. Tasting accompanied by toasts of the Loire from the professional fisherman Sylvain Arnould.

una visita guiada de 1h30 en un barco tradicional con degustación de 5 vinos, en compañía de Philippe Porché del Domaine de Rocheville. Degustación acompañada del brindis del Loira del pescador profesional Sylvain Arnould.

eine 1,5-stündige kommentierte Fahrt auf einem traditionellen Boot mit der Verkostung von 5 Weinen wird Ihnen in Begleitung von Philippe Porché von der Domaine de Rocheville angeboten. Die Verkostung wird begleitet von Loire-Toast des Berufsfischers Sylvain Arnould.

Mise à jour le 2023-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire