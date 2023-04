CROISIÈRE ŒNOLOGIQUE SUR BATEAU TRADITIONNEL – AVEC GATIEN DEZÉ Quai Lucien Gautier, 15 juin 2023, Saumur.

1h30 de balade commentée sur bateau traditionnel vous est proposée avec la dégustation de 5 vins, en compagnie de Gatien Dezé, vigneron à Souzay-Champigny. Dégustation accompagnée de toasts de Loire du pêcheur professionnel Sylvain Arnould..

2023-06-15 à ; fin : 2023-06-15 21:00:00. EUR.

Quai Lucien Gautier

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



1h30 of commented tour on a traditional boat with the tasting of 5 wines, in company of Gatien Dezé, winegrower in Souzay-Champigny. Tasting accompanied by toasts of the Loire from the professional fisherman Sylvain Arnould.

visita guiada de 1h30 en barco tradicional con degustación de 5 vinos, en compañía de Gatien Dezé, enólogo de Souzay-Champigny. Degustación acompañada del brindis del Loira del pescador profesional Sylvain Arnould.

eine 1,5-stündige kommentierte Fahrt auf einem traditionellen Boot wird Ihnen mit der Verkostung von 5 Weinen in Begleitung von Gatien Dezé, Winzer in Souzay-Champigny, angeboten. Die Weinprobe wird begleitet von Loire-Toasts des Berufsfischers Sylvain Arnould.

