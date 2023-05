COURS D’OENOLOGIE : LES CLÉS DE LA DÉGUSTATION 1 rue du Vieux Pont, 11 juin 2023, .

Ce cours d’œnologie vous permet d’apprendre les techniques et le vocabulaire de la dégustation, avant de poursuivre l’expérience avec les cours « le nez et arômes du vin » et « les régions et cépages »..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 13:00:00. EUR.

1 rue du Vieux Pont

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



In this course, you will learn the techniques and vocabulary of wine tasting, before continuing the experience with the courses « the nose and aromas of wine » and « the regions and grape varieties ».

En este curso aprenderá las técnicas y el vocabulario de la cata de vinos, antes de continuar con los cursos « la nariz y los aromas del vino » y « regiones y variedades de uva ».

In diesem Enologiekurs lernen Sie die Techniken und das Vokabular der Weinprobe kennen, bevor Sie mit den Kursen « Die Nase und die Aromen des Weins » und « Regionen und Rebsorten » fortfahren.

