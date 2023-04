COURS D’OENOLOGIE : LES PÉPITES DE LOIRE 1 rue du Vieux Pont, 11 juin 2023, Saumur.

Ce cours d’œnologie vous donne l’occasion de traverser cette incroyable et radieuse vallée de la Loire, une des régions les plus dynamique en matière de viticulture en France et dans le monde depuis plus de 10 ans !.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 18:30:00. .

1 rue du Vieux Pont

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



This course gives you the opportunity to cross this incredible and radiant Loire Valley, one of the most dynamic wine growing regions in France and in the world for more than 10 years!

Este curso le brinda la oportunidad de viajar por este increíble y radiante Valle del Loira, ¡una de las regiones vinícolas más dinámicas de Francia y del mundo desde hace más de 10 años!

Dieser Kurs gibt Ihnen die Möglichkeit, das unglaubliche und strahlende Loire-Tal zu durchqueren, das seit mehr als 10 Jahren eine der dynamischsten Weinbauregionen Frankreichs und der Welt ist!

