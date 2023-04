RALLYE OENOTOURISTIQUE DE SAUMUR À VERRIE : « LES ANGLAISES INVITENT », 4 juin 2023, Saumur.

« Les anglaises invitent » est un rallye automobile œnotouristique en fléché métré, sans notion de vitesse, sur les routes des vignobles de Saumur et d’Anjou. Rallye avec arrêts dans deux domaines viticoles..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



« Les anglaises invitent » is a tourist car rally, with no notion of speed, on the roads of the vineyards of Saumur and Anjou. Rally with stops in two wineries.

« Les anglaises invitent » es un rally de coches turísticos, sin noción de velocidad, por las carreteras de los viñedos de Saumur y Anjou. Rally con paradas en dos fincas vinícolas.

« Les anglaises invitent » ist eine notouristische Auto-Rallye mit vermessenen Pfeilen, ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, auf den Straßen der Weinberge von Saumur und Anjou. Rallye mit Stopps in zwei Weingütern.

