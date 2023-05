SAUMUR CHEVAL FESTIVAL : PROGRAMME DU VENDREDI, 19 mai 2023, Saumur.

A Saumur, l’équitation est une passion qui se transmet et se partage ! En complément de l’offre déjà existante sur le territoire, la ville de Saumur et l’agglo Saumur Val de Loire souhaitent créer ce nouvel évènement pour le Tourisme Équestre Saumurois..

2023-05-19 à ; fin : 2023-05-19 . .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



In Saumur, horse riding is a passion that is transmitted and shared! In addition to the existing offer on the territory, the city of Saumur and the agglo Saumur Val de Loire wish to create this new event for the Equestrian Tourism of Saumur.

En Saumur, ¡la equitación es una pasión que se transmite y se comparte! Además de la oferta existente en el territorio, la ciudad de Saumur y la agglo Saumur Val de Loire desean crear este nuevo evento para el Turismo Ecuestre de Saumur.

In Saumur ist das Reiten eine Leidenschaft, die weitergegeben und geteilt wird! Als Ergänzung zum bereits bestehenden Angebot in der Region möchten die Stadt Saumur und die Agglo Saumur Val de Loire dieses neue Ereignis für den Reittourismus in Saumur schaffen.

