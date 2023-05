AU CHÂTEAU DE SAUMUR, LES ENFANTS SONT ROIS ! : « SUR LA PISTE DE BAYARD » Rendez-vous à la billetterie de la boutique du château, 3 mai 2023, .

Entendez l’histoire de Bayard, le cheval enchanté et immortel des quatre fils Aymon, qui a défié Charlemagne. Il se cache depuis des siècles et personne n’arrive à le voir ou à l’attraper ! Pourtant, il a laissé des indices de son passage au château..

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 12:00:00

Rendez-vous à la billetterie de la boutique du château

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Hear the story of Bayard, the enchanted and immortal horse of the four Aymon sons, who defied Charlemagne. He has been hiding for centuries and no one can see him or catch him! However, he has left clues of his passage to the castle.

Escucha la historia de Bayard, el caballo encantado e inmortal de los cuatro hijos de Aymon, que desafió a Carlomagno. Lleva siglos escondido y nadie puede verlo ni atraparlo Sin embargo, ha dejado pistas de su paso hacia el castillo.

Hören Sie die Geschichte von Bayard, dem verzauberten und unsterblichen Pferd der vier Aymon-Söhne, das Karl den Großen herausgefordert hat. Er hält sich seit Jahrhunderten versteckt und niemand kann ihn sehen oder fangen! Dennoch hat er Hinweise auf seinen Aufenthalt im Schloss hinterlassen.

