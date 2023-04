SORTIE NATURE : MUSIQUE VERTE, 20 avril 2023, Saumur.

Avec l’arrivée du printemps, la Nature est à son apogée. Venez lui offrir un concert en fabriquant vos propres instruments..

2023-04-20 à ; fin : 2023-04-20 17:00:00. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



With the arrival of spring, Nature is at her best. Come and give her a concert by making your own instruments.

Con la llegada de la primavera, la naturaleza se muestra en todo su esplendor. Ven a darle un concierto fabricando tus propios instrumentos.

Mit der Ankunft des Frühlings steht die Natur auf ihrem Höhepunkt. Schenken Sie ihr ein Konzert, indem Sie Ihre eigenen Instrumente herstellen.

Mise à jour le 2023-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire