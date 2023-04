ANIMATION FAMILLE : RALLYE NATURE Avenue de l’École Nationale d’Équitation, 19 avril 2023, Saumur.

Venez vous amuser dans le bois communal du Petit Souper et résoudre des énigmes pour découvrir la biodiversité..

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-19 16:30:00. .

Avenue de l’École Nationale d’Équitation Saint-Hilaire-Saint-Florent

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come and have fun in the Petit Souper communal wood and solve riddles to discover biodiversity.

Venga a divertirse al bosque comunal del Petit Souper y resuelva enigmas para descubrir la biodiversidad.

Kommen Sie in den Gemeindewald Petit Souper und lösen Sie Rätsel, um die Artenvielfalt zu entdecken.

