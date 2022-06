Bernard Marcadé lauréat du Prix François Morellet 2022 Le Dôme, Saumur, 26 juin 2022 10:30, Saumur.

Le lundi 9 mai 2022, au terme de la délibération du jury, le Prix François Morellet 2022 a été attribué à Bernard Marcadé pour son livre Francis Picabia, rastaquouère paru le 13 octobre 2021 aux éditions Flammarion.

Historien de l’art, professeur d’esthétique et d’histoire de l’art, critique d’art, commissaire d’expositions, Bernard Marcadé est l’auteur de Marcel Duchamp. La vie à crédit paru aux éditions Flammarion et de Magritte paru aux éditions Citadelles & Mazenod. Il a par ailleurs organisé de nombreuses expositions, parmi lesquelles : Les infamies photographiques de Sigmar Polke, Le BAL, Paris, 2018-2019 (avec Diane Dufour), Féminin-Masculin, Le sexe de l’art (avec Marie-Laure Bernadac, MNAM Centre Pompidou, 1995), Je ne crois pas aux fantômes, mais j’en ai peur (_Grand Palais, 2006), _On dirait le Sud, cartographies sentimentales et documentaires (CRAC Sète, 2007) et Fabrice Hyber, 43795 M² (CRAC, Sète, 2015, avec Noëlle Tissier), Courant d’art au rayon de la quincaillerie paresseuse (Observatoire du BHV, Paris, 2010).

Sous la présidence d’honneur de Danielle Morellet, sa biographie de Francis Picabia, « le plus grand représentant de la liberté en art » selon Marcel Duchamp a été désignée à l’unanimité lauréat du Prix François Morellet 2022.

Le jury composé de Philippe Méaille, président du Château de Montsoreau – musée d’Art contemporain, Marie-Caroline Chaudruc, Directrice du Château de Montsoreau, Frédéric Morellet, Danielle Morellet et de Jean-Maurice Belayche, co-fondateur des Journées nationales du Livre et du Vin.

La remise du Prix se déroulera le dimanche 26 juin 2022 au théâtre de Saumur lors de la 26e édition des Journées nationales du Livre et du vin, placées sous la thématique du cinéma. Bernard Marcadé dédicacera son livre auprès du public les 25 et 26 juin.

