Saumur Hippodrome de Verrie Saumur SAUMUR COMPLET du 29 avril au 2 mai 2021 Hippodrome de Verrie Saumur Catégorie d’évènement: Saumur

SAUMUR COMPLET du 29 avril au 2 mai 2021 Hippodrome de Verrie, 29 avril 2021-29 avril 2021, Saumur. SAUMUR COMPLET du 29 avril au 2 mai 2021

du jeudi 29 avril au dimanche 2 mai à Hippodrome de Verrie

* Organisé depuis plus de 30 ans, c’est une véritable référence sportive. En 2021, en plus des traditionnels CCI 2, 3 et 4 étoiles, une catégorie amateurs CCI 1 étoile vient compléter le programme. L’épreuve 4* de Saumur Complet est la seule étape française qualificative pour les Jeux Olympiques. C’est à la fois un évènement sportif mais aussi festif et grand public.

HUIT CLOS

Cheval, Sports, Outdoor, Culture, Nature et Patrimoine Hippodrome de Verrie SAUMUR Saumur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-29T09:30:00 2021-04-29T18:00:00;2021-04-30T09:30:00 2021-04-30T18:00:00;2021-05-01T09:30:00 2021-05-01T18:00:00;2021-05-02T09:30:00 2021-05-02T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saumur Autres Lieu Hippodrome de Verrie Adresse SAUMUR Ville Saumur