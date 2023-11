Accords mets & vins – Chez Gratien & Meyer Caves Gratien & Meyer Saumur, 2 décembre 2023T 10:00, Saumur.

JOURNÉES EN OR DU 2 AU 10 DÉCEMBRE 2023 : VISITE GOURMANDE ACCORDS METS & VINS 2 – 10 décembre 1

Cette année Gratien & Meyer, vous gâte pour les fêtes de fin d’année !

Rendez-vous les week-ends des 2 et 3 ainsi que les 9 et 10 décembre pour une visite gourmande.

Profitez de cette visite insolite ponctuée de savoureux accords pour vous initier à l’art des accords mets et fines bulles de Loire. Découvrez trois créations culinaires élaborées en partenariat avec le restaurant l’Essentiel.

Deux créneaux les samedis et un créneau les dimanches :

Samedi 2 et 9 décembre : 11h et 16h

Dimanche 3 et 10 décembre : 11h

Sur réservation via notre billetterie à partir du 2 novembre 2023

Offres promotionnelles sur l’ensemble de notre gamme à partir de 12 bouteilles achetées du 2 au 10 décembre.

Tarifs : Visite gourmande dégustation accords mets et vins : 19€/personne

Caves Gratien & Meyer 110 Route de Montsoreau, 49400, Saumur (Maine-et-Loire) Dampierre-sur-Loire Saumur 49400 Maine-et-Loire