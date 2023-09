VISITEZ NOS ENTREPRISES – GRATIEN & MEYER Caves Gratien & Meyer Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saumur VISITEZ NOS ENTREPRISES – GRATIEN & MEYER Caves Gratien & Meyer Saumur, 26 octobre 2023 18:30, Saumur. VISITEZ NOS ENTREPRISES – GRATIEN & MEYER Caves Gratien & Meyer Saumur 26 et 27 octobre Du raisin au vin… Visite de la partie production moderne des caves Gratien & Meyer. Dégustation agrémentée de planches apéro en fin de visite. 26 et 27 octobre 1 Billetterie Visite du raisin jusqu’à la bouteille. Nichée à flanc de coteaux, la maison Gratien & Meyer vous ouvre ses portes et vous invite à visiter ses caves. Visite nocturne de la cuverie béton, des grandes galeries, des gyropalettes et du dégorgement jusqu’à l’habillage.

La visite se terminera par une dégustation, agrémentée de planches apéro. Sur réservation uniquement, 8,50€ par personne.

Caves Gratien & Meyer 110 Route de Montsoreau, 49400, Saumur (Maine-et-Loire)

