Saumur Mystère en cave – Chez Gratien & Meyer Caves Gratien & Meyer Saumur, 21 octobre 2023 10:00, Saumur. Mystère en cave – Chez Gratien & Meyer Caves Gratien & Meyer Saumur 21 – 31 octobre Mais qui a tué Robert Gratien ? Venez en famille ou entre amis résoudre ce mystère… Trouverez-vous tous les indices ? 21 – 31 octobre 1 Billetterie Rendez-vous au début du siècle dernier pour élucider le meurtre de Robert Gratien ! Sillonnez les galeries, entre le bureau de M.Gratien, le laboratoire de l’œnologue ou encore la salle d’habillage… partez à la recherche d’indices qui vous permettront de trouver l’auteur du crime. Un jeu d’enquête à faire entre amis ou en famille (à partir de 12ans), pour visiter les caves autrement… Durée : environ 1h, départs toutes les 30 minutes de 10h à 17h

Caves Gratien & Meyer 110 Route de Montsoreau, 49400, Saumur (Maine-et-Loire) Dampierre-sur-Loire

