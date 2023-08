Les journées du patrimoine chez Gratien & Meyer Caves Gratien & Meyer Saumur, 16 septembre 2023 10:15, Saumur.

Les caves Gratien & Meyer ouvrent leurs portes lors de visites spécialement créées pour les journées du patrimoine 2023 ! 16 et 17 septembre 1

Pour les journées du patrimoine, Gratien & Meyer propose une véritable immersion dans le processus de fabrication des fines bulles

De la production à la chaîne d’habillage en passant par les galeries, découvrez le cocon d’un savoir-faire ancestral.

– Samedi 16 et dimanche 17 septembre : Visites guidées inédites et gratuites de nos galeries et du site de production, habituellement non-accessibles au public.

Notre œnologue vous révélera également le nouvel assemblage des vins clairs qui servira de base à nos futures cuvées.

En boutique, bénéficiez également de tarifs promotionnels sur nos fines bulles en AOP Crémant de Loire & AOP Saumur !

Caves Gratien & Meyer 110 Route de Montsoreau Dampierre-sur-Loire Saumur 49400 Maine-et-Loire