Samedi 4 mars, la Maison Ackerman offre au grand public le privilège de rencontrer ses œnologues et maîtres de chai lors de son évènement exceptionnel : MASTER CHAI. Répartis en quatre pôles de dégustation, Séverine Lepaul, Marig Lagadeuc, Thomas Roger et David Grellier livreront aux œnophiles amateurs quelques-uns de leurs secrets d’élaboration les mieux gardés… Une expérience unique en compagnie d’experts de nos terroirs !

Bien plus qu’un simple exercice de dégustation, Master Chai est avant tout un lieu de rencontre exceptionnel permettant aux participants de profiter du savoir-faire et de l’expérience des maîtres de chai de la Maison Ackerman. Au gré des ateliers, ces professionnels du vin offrent l’opportunité d’échanger avec eux sur leur métier et leur connaissance du terroir.

Des dégustations exclusives sous le signe du partage et de la convivialité !

Infos pratiques :

Horaires : 10h-13h et 14h-18h

Durée des ateliers : 1h • Créneaux ateliers : 10h – 11h – 12h / 14h – 15h – 16h – 17h

Entrée libre – Place limitée : réservation vivement conseillée sur www.laroutedesvinsdeloire.fr

Caves Ackerman : 19 rue Léopold Palustre – Saint-Hilaire-Saint-Florent – 49400 Saumur

