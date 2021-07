Saumur Caves Ackerman Maine-et-Loire, Saumur Les Scènes Musicales – Vendredi 20 août à Saumur Caves Ackerman Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Les Scènes Musicales – Vendredi 20 août à Saumur Caves Ackerman, 20 août 2021 18:30-20 août 2021 20:30, Saumur. Vendredi 20 août, 18h30 6€ Le trio Swing Note livre un concert blues et rythm’blues au cœur des Caves Ackerman pour un accord « Musique & Vin » inédit ! Pour la 4ème année consécutive, la Maison Ackerman poursuit son engagement dans le domaine artistique et culturel en proposant, jusqu’à septembre, des concerts apéritifs au cœur même de ses caves monumentales ou dans son parc : ambiance festive et bonne humeur

garanties ! A l’honneur ce vendredi 20 août, le trio Swing Note ! Ces artistes surprennent et transmettent au public leur énergie, passion, complicité et leur musique généreuse. Créé sous l’impulsion du batteur Philippe Haguenier, ce trio fait fusionner les différentes origines artistiques de

ses musiciens qui signent collectivement les arrangements de blues et de rythm’blues qu’ils affectionnent. Cette parenthèse sonore sera accompagnée d’une fine bulle de la prestigieuse Maison Ackerman. Informations pratiques :

Vendredi 20 août. De 18h30 à 20h30.

Caves Ackerman : 19 Rue Léopold Palustre à Saumur

Saint-Hilaire-Saint-Florent.

Entrée 6€/personne avec une consommation offerte

Renseignements auprès de tourisme@ackerman.fr

ou au 02 41 53 03 21

Réservation obligatoire Caves Ackerman 19 Rue Léopold Palustre 49400 Saumur Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire vendredi 20 août – 18h30 à 20h30

